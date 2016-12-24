وضع تأخير وصول كتب سفير المملكة في المغرب الدكتور عبد العزيز خوجة إلى معرض الكتاب الدولي المقام في جدة، القائمين عليه في حرج شديد، بعدما زار خوجة المعرض واستفسر عن كتبه فلم يجدها فيه.
جاء ذلك خلال جولة قام بها السفير خوجة لمعرض الكتاب الدولي، والذي عبر خلالها عن سعادته بما رآه من تطور في المعرض عن العام الماضي، مؤكداً أن ما رآه في المعرض يسر الفكر والعقل.
وبينما كان الوزير يتجول في المعرض، دخل إلى إحدى دور العرض يستفسر عن كتبه، فلم يجدها، الأمر الذي أوقع القائمين على دار النشر في حرج، ليسألهم بابتسامة: “نسيتوها؟، فأكدوا له بحسب “العربية” أن هناك كتبا لم تصل إلى الآن، وهي من ضمنها.
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