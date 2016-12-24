سحبت اليوم قرعة منافسات الدور 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين. وجنبت القرعة الفرق القوية من مواجهة بعضها مباشرة وذلك نتيجة التوزيع الخاص للفرق على مستويات مختلفة.
ويبدأ حامل اللقب الأهلي مشواره في البطولة أمام الشعلة وذلك على أرضه بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. وسيلعب الاتحاد خارج أرضه أمام الطائي في حائل.
ويواجه الهلال على أرضه في الرياض القيصومه، ويستضيف النصر الفيحاء.
وسيلعب الشباب في دور الـ 32 خارج أرضه أمام وج، والحال نفسه ينطبق على التعاون حين يحل ضيفا على النجوم.
وجاءت قرعة الدور 32 بشكل كامل على النحو التالي:
الطائي – الاتحاد
الاهلي – الشعلة
النجوم – التعاون
الهلال – القيصومة
وج – الشباب
الخليج – الوشم / العين
الفتح – الوطني
النصر – الفيحاء
الصفاء – القادسية
هجر – العروبة
الفيصلي – الجيل
العدالة – الباطن
الرائد – الجبلين
ضمك – الاتفاق
النهضة – نجران
أحد – الوحدة
وفق “أخبار 24”.
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