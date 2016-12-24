أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اليوم (السبت)، عن استشهاد الجندي سلطان بن عايد فرحان الشراري، بعد تعرض مركز حدودي لإطلاق نار من عناصر حوثية.
وأوضح أنه عند الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم، تعرض أحد المراكز الحدودية المتقدمة لإطلاق نار عبر الحدود من عناصر حوثية داخل الأراضي اليمنية، حيث تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بالرد على مصدر النيران بالمثل والسيطرة على الموقف.
وأضاف أنه نتج عن تبادل إطلاق النيران إصابة الجندي سلطان بن عايد فرحان الشراري، واستشهاده قبل وصوله إلى المستشفى، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء.
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج