كشف المراسل التلفزيوني بشبكة أم بي سي برو سبورتس الناقلة للمسابقة السعودية،أن نادي الاتحاد يملك قضيتين بعد عشرة أيام قد تكون عقوبتهما أقوى من خصم النقاط الثلاث نقاط التي أيدت بشكل رسمي ضده بالساعات الماضية ،وستصل إلى الهبوط إلى الدرجة الأولى.
وقال رياض المزهر في تصريحات لشبكة أم بي سي برو سبورتس : ” تحدثت مع رئيس نادي الاتحاد حاتم باعشن بخصوص خصم النقاط وكان على ثقة كبيرة بأن النقاط لن تخصم في جميع الأحوال وحتى لو خصمت كما حدث اليوم بشكل رسمي سيستردها النادي في ظل امتلاكه الأوراق والمستندات الخاصة بتسديد المبالغ للمحترف الأرجنتيني مانسو ، ولكننا ننتظر الردود الرسمية من قبل الإدارة الاتحادية بالفترة القادمة”.
أضاف : ” هناك صغط كبير على الاتحاديين بسبب القضايا الدولية ،ورئيس الاتحاد حاتم باعشن سيجتمع مع المحامي المختص بالقضايا الدولية في إسبانيا ،ونادي الاتحاد يملك قضيتين هامتين بالاتحاد الدولي لكرة القدم بعد 10 أيام عقوبتهما قد تكون الهبوط إلى الدرجة الأولى بعد الخطوة الأولى بخصم النقاط نظير القضية الأولى المثارة بخصوص الأرجنتيني مانسو “. حسب “النادي”.
وأتم المزهر بقوله : ” نهنىء الاتحاديين بجماهيره الكبيرة التي تسانده وتدعمه من جميع النواحي ،وهم عضو الشرف الأول بالعميد وهم مؤثرين بشكل كبير بالنادي،وخصم النقاط لن يؤثر عليهم وسيدفعهم للحضور بشكل قوي ومواصلة دعمهم ووفائهم لفريقهم كالعادة كما كانوا في السراء والضراء “.
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