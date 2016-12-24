” بعض الحكام المحليين لديهم نظرة مسبقة عني لذا يعتقدون أني أمثل في كثير من التدخلات التي تحدث ضدي ” بهذه الجملة وصف مهاجم النصر حسن الراهب حاله مع بعض اعتراضاته على قرارات الحكام في بعض المباريات وذلك خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس بمقر المركز الإعلامي بالنصر ، وقال ” لذا حين يحضر الأجنبي يكون مختلفاً بشكل كلي ” منوّها بأن الفريق أمام مواجهة في نصف نهائي كأس ولي العهد تحتاج للتركيز كونها تأتي أمام الغريم الهلال حيث لاتعويض فيها ، مؤكداً بأن اللاعبين جاهزين للمشاركة بغض النظر عن الأسماء المشاركة ، كاشفاً بأنه كسب التحدي حين أتيحت له الفرصة للمشاركة بشكل متتابع وأساسي ، قائلاً ” نحن كلاعبين نلعب ونقاتل لأجل خدمة شعار النصر وسنقوم بتقديم التضحيات في الملعب بمباراة الهلال لنظهر أفضل صورة عنا ” مشيراً بأنهم بالفريق يملكون الخبرة اللازمة لتجاوز مثل هذه المباريات ، قائلاً ” صحيح بعض المباريات نصعبها على أنفسنا كما حدث أمام الفتح وفرصتي التي لم أمررها لنايف هزازي لكننا نملك الشخصية القوية للعودة في المباريات والدليل عودتنا بعد بعض المباريات رغم تأخرنا بهدف “. وفق “النادي”.
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