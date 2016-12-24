يبدو أن مصير نادي الاتحاد بالخصم من نقاطه بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم سيواجهه نادٍ عاصمي ما لم يتحرك في الفترة الحالية ويسدد الكثير من الالتزامات المالية عليه لصالح مدربين ولاعبين أجانب قدموا شكاو ضده لدى “الفيفا” للحصول على مستحقاتهم التي مضى عليها فترة طويلة من دون أي تجاوب الأمر الذي سيورطه من خلال الخصم من نقاطه في الدوري المحلي، خصوصا أن أي تهاون مستقبلا في مثل هذه الشكاوي وعدم متابعتها وحسمها سيضع الاتحاد السعودي في حرج كبير بعد أن اصبح محل متابعة نظيره الدولي. وفق “الرياض”.
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
الأخبار الرئيسية
جديد الأخبار
ابراهيم عواجي في ذمة الله
3024 0
جديد المقالات
الإقتصاد السعودي نمو ونهضة متجددة
صالح بن عبدالله النعيم980 0
حكايا بكماء…
حصة العنزي1372 0
خذ أخبارهم من صغارهم
حمد الحربي13391 0
شكرًا زوران شكرًا جمهور الذهب
عبدالرحمن الدوسري8239 1
زمن #الخرج الجميل
خالد الوابل8778 0
واقع طرق التدريس في التعليم العام
وليد الهزاع12096 0
نادٍ عاصمي مهدد بالخصم من نقاطه
لا يوجد وسوم
0 966
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884898993.html
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج