أصر المشرف العام على كرة القدم بنادي الرائد ، عبدالله السبيعي ، على أن فريقه قدم مباراة كبيرة ضد مضيفه الاتحاد متصدر ترتيب الدوري رغم الخسارة بالنهاية بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الرابعة عشر من المسابقة،مشيراً إلى كون الظهير الأيمن سعيد المولد لم يتأثر بهتافات جماهير العميد ضده.
قال السبيعي في تصريحات لإذاعة يو إف إم : ” قدمنا مباراة كبيرة أمام متصدر الدوري “الاتحاد ” وكنا الأفضل في الكثير من الفترات ولكن لم يحالفنا التوفيق في نهاية المطاف،وثقتنا كبيرة بفريقنا على التعويض في قادم المباريات لأننا نمتلك المقومات التي تقودنا لتحقيق ما نريده “.
أضاف : ” فريق الرائد عانى كثيراً من أخطاء التحكيم هذا الموسم ،ونعي بأن الأخطاء التحكيمية هي جزء من اللعبة ولكنها أفقدتنا نقاطاً ،ومشاكل الفريق المالية لن تؤثر على مسيرتنا بإذن الله “. وفق “النادي”.
أنهى السبيعي تصريحاته،قائلاً : ” سعيد المولد لاعب مميز في الجبهة اليمنى ومهم بالنسبة لفريقنا ،ولم يتأثر بهتافات جماهير الاتحاد ضده طوال المباراة،وقدم مستوى مميز وسجل هدفا”.
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