استقبل مواطنون وزير الصحة، توفيق الربيعة، أثناء زيارته لمستشفيات القريات، الأربعاء الماضي، بشكوى من تعامل الأمن معهم ومنعهم من مقابلته، لعرض حاجتهم عليه، مطالبين بتطوير المنشئات الصحية بالقريات من خلال مشروع مستشفى للنساء والولادة ومركزاً للقلب.
وأثناء تلك الجولة التفقدية للمستشفيات، التي جاءت خلال زيارة الوزير لمحافظة القريات، تجول “الربيعة” في المستشفيات وخصوصًا أقسام الاستقبال والطوارئ وأقسام التنويم، مستمعًا في الوقت ذاته إلى ملاحظات المرضى وذويهم، واللذين تكدسوا في الطرقات لعرض مطالبهم على الوزير، حيث استمع إلى أحد المواطنين والذي قال له: ” إن فعلت خير تمثل الملك سلمان بن عبد العزيز وإن فعلت شر تمثل نفسك”.
واختتم “الربيعة” جولته بزيارة مستشفى الملك فيصل، وقام بجولة شملت جميع أقسام المستشفى واستمع خلالها إلى عدد من المراجعين في أقسام الطوارئ، كما قام بجولة شملت المراكز التخصصية مثل السكر والكلى.
وفق “المرصد”.
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