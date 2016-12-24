أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم (السبت) عن إيقاف لاعب نادي الهلال كارلوس إدواردو (4) مباريات رسمية وغرامة (20000) ريال.
وقالت اللجنة إن إيقاف اللاعب جاء لتلفظه على حكم المباراة بألفاظ بذيئة في لقاء الباطن، موضحة بأن عقوبة الإيقاف تشمل جميع البطولات وأنها قابلة للاستئناف.
يشار إلى أن تقرير حكم المباراة محمد القرني، الذي قدمه لاتحاد كرة القدم، سرد تفاصيل ما بدر من مهاجم الهلال كارلوس إدواردو، قبل أن يتم طرده بالبطاقة الحمراء، وطالب في تقريره لجنة الانضباط باتخاذ قرار بإيقافه بشكل إضافي مستقل عن إيقافه الذي سيحصل عليه بسبب البطاقة الحمراء، بسبب خروجه عن النص. وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج