أقدم أحد المسافرين إلى المملكة عبر جسر الملك فهد على محاولة إدخال “عامل أجنبي” بطريقة غير مشروعة بإخفائه في مركبته التي يستقلها، فيما تمكن منسوبو الجمرك من إحباط محاولته.
وأوضح مدير عام الجمرك المكلف ضيف الله العتيبي، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لمركبة خاصة، عُثر على “عامل أجنبي” بالمكان المخصص للأمتعة بمؤخرة المركبة ولم يصرح عنه قائد المركبة.
وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، مبيناً أنه جرى إحباط محاولات عدة لتهريب الأشخاص عبر الجمرك.
وفق “أخبار 24”.
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