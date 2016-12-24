أعلن الديوان الملكي مساء اليوم (السبت) عن وفاة الأمير بدر بن سلمان بن سعود بن عبدالعزيز.
وأوضح الديوان الملكي في بيان له، أنه سيصلى على الأمير بدر يوم غدٍ الأحد بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.
أعلن الديوان الملكي مساء اليوم (السبت) عن وفاة الأمير بدر بن سلمان بن سعود بن عبدالعزيز.
وأوضح الديوان الملكي في بيان له، أنه سيصلى على الأمير بدر يوم غدٍ الأحد بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.
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