أعلنت المديرية العامة للسجون اليوم السبت اكتمال تنفيذ مشروع تطوير سجن بريمان بجدة، ورفع وتطوير القدرات التشغيلية لمرافق السجن، تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.
ونشر حساب وزارة الداخلية على “تويتر”، صوراً توضح بعض جوانب التطوير التي شهدها سجن بريمان، والتي تضمن تطوير غرف النزلاء، وتحديد عدد النزلاء في الغرفة بحيث لا يزيد العدد على 12 نزيلاً في الغرفة الواحدة، بجانب توحيد زي النزلاء، فضلاً عن تطوير مبنى التعليم ورفع قدراته التشغيلية ليشمل كافة المراحل التعليمية.
كما شمل مشروع التطوير، توفير غسالات ملابس، وتطوير صالات تناول الطعام، بالإضافة لإنشاء صالة لاستقبال الزوار بها أماكن مخصصة للأطفال، وتهيئة أماكن للصلاة وحفظ القرآن، وتطوير مبنى المركز الصحي. وفق “أخبار 24”.
وتضمن مشروع التطوير أيضاً إقامة ملاعب خارجية مطابقة للمواصفات العالمية، ومضماراً للمشي، بجانب تطوير أماكن التشميس للنزلاء.
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