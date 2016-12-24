تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صوراً توثق حادثة سقوط سيارة من نوع “جيب” أمس الجمعة داخل حفريات للصرف الصحي، بشارع أبوبكر الصديق في شمال مدينة بريدة بمنطقة القصيم.
وأظهرت الصور المتداولة، والتي التقطها أحد المواطنين، السيارة وقد سقطت بالكامل داخل إحدى الحفر، فيما أشار العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى تكرر حوادث سقوط السيارات في الحفريات التي تخلفها الشركات المنفذة لحفريات الصرف الصحي في منطقة القصيم.
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج