أرسل أحمد عسيري المدافع الاتحادي رسالة لحاتم باعشن رئيس نادي الاتحاد بالنيابة عن زملائه اللاعبين بعد مباراتهم أمس أمام الرائد في الجولة الرابعة عشرة من دوري جميل للمحترفين والفوز والعودة للصدارة قائلاً: «أنت اللي فين تروح يا باعشن» وكان باعشن قال لأحد الجماهير بعد مطالبتهم له ببقاء فهد الأنصاري في ملعب المجمعة بعد الانتصار على الفيصلي (ما يروح فين يروح).
وبارك عسيري للجماهير واللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية الفوز الكبير والصعب بالقول: «الحمد لله حققنا المراد وإن شاء الله نواصل الصدارة ونسعد جماهيرنا الحبيبة ببطولة أو بطولتين».
وحول عدم مشاركته أمس في المباراة ومدى تأثر خط الدفاع بغيابه أجاب عسيري: الموجودون فيهم الخير والبركة وقدموا مباراة ممتازة والاتحاد لا يتأثر بغياب لاعب. وفق “الرياضية”.
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