وجهت الادارة النصراوية انذارا شديد اللهجة بحق الثنائي الاجنبي الباراجوياني فيكتور ايالا والبرازيلي برونو اوفيني بعد تداول مقطع تواجدهما في احد المحلات الخاصة بتدخين «الشيشة» وهو ما يتعارض مع كونهما لاعبين محترفين عليهما الكثير من الواجبات في ظل المبالغ الضخمة، التي صرفتها ادارة النادي من اجل احضارهما.
وعقد مدير الفريق الاول طلال النجار امس اجتماعاً مع الثنائي بيَّن من خلاله غضب ادارة النادي وانصار الفريق على المقطع المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي، مطالباً بالحذر من التواجد في مثل هذه الاماكن، التي تسهم في اثارة السلبية تجاه النادي كاملاً وليس شخصيهما فقط، وقدم اللاعبان اعتذارهما على هذا التصرف، مؤكدين ان تواجدهما من اجل مرافقة اصدقائهما الذين قدموا الى الرياض الاسبوع الماضي.
وعلى الصعيد الفني، خاض الفريق امس اول تدريباته استعداداً لمواجهة الهلال الإثنين المقبل في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس سمو ولي العهد بعد يوم الراحة، الذي منحه الجهاز الفني للاعبين بعد فراغهم من مواجهة الفتح في الجولة الـ14 من دوري جميل للمحترفين، وشهدت التدريبات تركيز الجهاز الفني على التدريبات اللياقية، وخضع لاعب الوسط ابراهيم غالب لتدريبات خاصة مع الجهاز الفني بعد ان شارك للمرة الاولى مع الفريق هذا الموسم وقدم مستوى جيدا، يؤكد جاهزيته للمشاركة فيما تبقى من منافسات الموسم. وفق “اليوم”.
وتقرر ان تعقد الادارة مساء الثلاثاء المقبل اجتماعاً مع الجهاز الفني لوضع التصورات الاولية عن المرحلة المقبلة للفريق خلال فترة التوقف، التي ستعقب مواجهة الاتفاق المقررة الاحد المقبل ومدة الاجازة، التي سيمنحها الجهاز الفني للاعبين والتي ربما لن تقل عن اربعة ايام.
وكانت الادارة النصراوية قد اكدت للجهاز الفني صعوبة اقامة معسكر للفريق في ظل الازمة الصعبة، التي تعيشها الخزينة النصراوية، وبيَّنت الادارة انها بصدد مخاطبة عدد من الاندية لخوض مواجهات ودية خلال فترة التوقف، التي تستمر حتى 26 من يناير المقبل.
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج