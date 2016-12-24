تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء أمس خطابا من نظيره “الفيفا” ينص على خصم ثلاث نقاط من رصيد نادي الاتحاد في الدوري المحلي بسبب قضيته مع لاعب الوسط الأرجنتيني مانسو، وشدد الاتحاد الدولي على تنفيذ القرار عاجلا وتزويده به.
من جهة أخرى اوقفت لجنة الانضباط السعودية لاعب وسط الهلال كارلوس ادورادو أربع مباريات وتغريمه 20 ألف ريال بسبب تلفظه على حكم مباراة فريقه أمام الباطن في الجولة الـ14 على أرض الأخير. وفق “الرياض”.
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