صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اليوم السبت ، بأن تبني مجلس الأمن للقرار رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي يؤكد عدم مشروعية المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح أن المملكة تثمن تبني مجلس الأمن للقرار الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، وتطالب بإيقافه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعبر المصدر عن أمل المملكة بأن يسهم هذا القرار في إحياء عملية السلام في المنطقة، بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة ومبادرة السلام العربية المفضية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
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