عقد المجلس العلمي بجامعة الأمير سطّام بن عبدالعزيز الاجتماع الثالث والرابع للعام الجامعي 1437/1438هـ في يومي 25/1/1438هـ،و 1/3/1438هـ، برئاسة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد، وقد شملت قرارات وتوصيات الجلس ترقيات عدد من أعضاء هيئة التدريس وتعيين ونقل خدمات عدد آخر من أعضاء هيئة التدريس وشملت توصيات المجلس الموافقة على تعيين الدكتور سعيد بن سعد القحطاني, على وظيفة أستاذ مساعد بقسم التربية الخاصة (تخصص صعوبات التعلم ) بكلية التربية بالخرج بعد حصوله على درجة الدكتوراة, والتوصية بالموافقة على تعيين الدكتور عبدالله بن عثمان الثميري على وظيفة أستاذ مساعد بقسم الصيدلة (تخصص صيدلة إكلينيكية واقتصاديات الدواء ) كما أوصى المجلس بالموافقة على نقل خدمات كل من الدكتور حمد عبدالله القميزي، من كلية التربية بجامعة المجمعة إلى كلية التربية بالخرج وتعيينه على وظيفة أستاذ مشارك بقسم المناهج وطرق التدريس (تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم) ،والدكتور علي بن محمد بن سليمان الربيعان من وزارة التعليم إلى كلية التربية بالخرج وتعيينه على وظيفة أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بالخرج (تخصص تقنيات التعليم). كما شملت قرارات المجلس الموافقة على ترقية الدكتور جعفر محمد عبدالكريم، الأستاذ المساعد بقسم إدارة الأعمال بكلية العلوم والدراسات الإنسانية إلى رتبة أستاذ مشارك, والدكتور فهد إبراهيم الصيخان الأستاذ المساعد بقسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة إلى رتبة أستاذ مشارك، والدكتور شاهيد جميل, الأستاذ المساعد بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة بالخرج إلى رتبة أستاذ مشارك, والدكتور عبد الوحد آدم فضل الله سعيد, الأستاذ المساعد بقسم إدارة الأعمال بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج إلى رتبة أستاذ مشارك, والدكتور هشام جمعة محمد عبدالواحد, الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالخرج إلى رتبة أستاذ مشارك, والدكتور عثمان خالد الطاهات, الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية بكلية التربية بالخرج إلى رتبة أستاذ مشارك, والدكتورة فايزة إبراهيم أحمد, الأستاذ المساعد بقسم التربية الخاصة بكلية التربية بالخرج إلى رتبة أستاذ مشارك، والدكتورة نوف ناصر التميمي الأستاذ المشارك بقسم العلوم التربوية بكلية التربية بالخرج إلى رتبة أستاذ ،كما وافق المجلس على صرف مكافآت بدل التميز والقيام بمهمه علمية لعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وبارك رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد لأعضاء هيئة التدريس المعينين والذين تمت الموافقة على ترقيتهم على هذا الإنجاز العلمي وتمنى لهم المزيد من التوفيق والنجاح .
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج