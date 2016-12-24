أقامت ( أسرة النويصر ) مناسبة احتفالية تكريمية لعدد من أبناءها المتقاعدين العاملين بسلك التعليم مساء يوم الجمعة ١٠ / ٣ / ١٤٣٨هـ ، حضر الحفل جميع أفراد الأسرة يتقدمهم الشيخ : محمد بن رشيد النويصر ، و عدد من المشرفين في وزارة التعليم و إدارة التعليم بالخرج يتقدمهم الأستاذ : سعود البدر المدير العام لقسم تعليم الكبار في الوزارة ، و الأستاذ : عبد العزيز المحمود المشرف في قسم النشاط في الوزارة ، و عدد من المحبين و الزملاء .
ابتدأ الحفل الخطابي بتقديم : راشد بن سعيد النويصر ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ : علي بن عبد العزيز القعيضب بعد ذلك قصيدة شعرية ألقاها الشاعر : راشد بن عبد الله النويصر تلا ذلك عرض مرئي بعنوان ( مسيرة عطاء ) و الذي اشتمل على نبذة و سيرة تعليمية موجزة للمتقاعدين ثم تلا ذلك كلمة المتقاعدين ألقاها بالنيابة عنهم الأستاذ : إبراهيم بن ناصر النويصر.
بعد ذلك تم تكريم المتقاعدين من هم بسلك التعليم و هم : الأستاذ : فهد بن راشد النويصر ، و الأستاذ : إبراهيم بن ناصر النويصر ، و الأستاذ : ناصر بن راشد النويصر ، و الأستاذ : سعيد بن راشد النويصر ، و الأستاذ : محمد بن سعد النويصر .
كما تم تكريم الحاصلين على درجة الماجستير و هم : الأستاذ : عبد الله بن راشد النويصر و الأستاذ : خالد بن سعد النويصر و ذلك و اختتم الحفل بتقديم الجوائز التذكارية للمحتفى بهم ، ثم تناول الجميع وجبة العشاء، سائلين الله أن يجزي الأساتذة كل خير و أن يمد في أعمارهم على طاعة الله.
التعليقات 1
فهد
24/12/2016 في 3:58 م[3] رابط التعليق
بادرة جميلة من عائلة محفزة
أتيت هنا شاكرا المكرًِمين على فكرتهم وتنفيذها ثم مثنيا على المكرَمين على جهد سابق قدموه
وعدت بشريط الذكرى لأعوام خلت قضيتها تحت إدارة الأخ الأكبر الأستاذ إبراهيم النويصر في علاقات المعلمين بوزارة التربية والذي له الفضل بعد فضل الله في استحداث وتطور هذا القسم كما كان له اليد الطولى في استحداث لقاءات المعلمين بوزيرهم
ناهيك عن أندية المعلمين ذاك المشروع الجميل الذي وئد بعيد ولادته ومشاريع التواصل مع المعلمين وأندية الحي وغيرها الكثير والتي كان لإبراهيم النويصر الفضل بعد فضل الله في مسيرتها وقبل ذاك ولادتها
حقيقة رأيته الأب الروحي لكل ما هو جميل في شؤون المعلمين إبان الفترة بين ١٤٢٨وحتى ١٤٣٢تقريبا
ثم غادرنا إلى تعليم الكبار وغادرت معه حينذاك أجمل أيامنا في الوزارة
لك كل الحب والتقدير والثناء أبا سهيل
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