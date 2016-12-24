نفت الهيئة العامة للإحصاء صحة ما نُشر بأن المواطنات العاملات أكثر طلاقاً من العاطلات، أو أن عمل المرأة أحد أهم مسببات الطلاق في المملكة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة تيسير المفرج أن الهيئة لم تُشر في تقريرها الإحصائي إلى ذلك، مبيناً أن الهيئة هي المصدر الوحيد للإحصاءات والمعلومات بالمملكة، وليس من مهامها تحليل البيانات الإحصائية.
وكانت إحدى الصحف نشرت خبراً نسبته لتقرير الهيئة حول المسح القومي للربع الثالث لعام 2016 ذكرت خلاله أن عمل المرأة يعد أحد أهم مسببات الطلاق في المملكة، مشيرة إلى ارتفاع عدد المطلقات الموظفات في المملكة إلى 72.895 مطلقة، في حين بلغ عدد النساء المطلقات العاطلات 14.856 مطلقة. وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج