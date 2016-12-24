أطاحت شرطة منطقة تبوك بثلاثة جناة سعوديين حاولوا سرقة محل مجوهرات بمحافظة أملج، من خلال التسلل لمنزل مجاور له والشروع في عمل فتحة للولوج منها إلى داخل محل المجوهرات.
وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة المقدم خالد الغبان إن شرطة محافظة أملج تمكنت من القبض على المتهمين وهم ثلاثة مواطنين تتراوح أعمارهم بين 18 – 20 سنة، مبيناً وفقاً لصحيفة “سبق” أنه بالتحقيق معهم اعترفوا بجريمتهم.
وأضاف أنه تم الوقوف على الجدار الذي حاولوا ثقبه، لافتاً إلى أنه تم إيقافهم لاستكمال التحقيقات تمهيداً لإحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
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