قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة إن 80% من السكان لا يلتزمون بتطبيق الإجراءات اللازمة لتوفير المياه، وذلك على الرغم من أن المياه تعتبر من الموارد الحرجة بالمملكة نظراً لطبيعة المنطقة الصحراوية.
وأبانت الوزارة في تغريدة بحسابها على موقع “تويتر” أن التجارب والدراسات تؤكد ارتفاع نسبة هدر المياه، مشيرة إلى أن ذلك يتم في ظل تزايد عدد السكان، والتوسع الأفقي في الأحياء السكنية.
وشددت على ضرورة استخدام الأسر لأدوات الترشيد في المغاسل، مبينة أن ذلك يوفر نسبة 40% في المتوسط للاستهلاك من المياه سنوياً، مبينة أن المغاسل غير المرشدة تستهلك 78 ألف لتر، و8 صهاريج، بينما تستهلك المغاسل المرشدة 47 ألف لتر و5 صهاريج. وفق “أخبار 24”.
وفي المقابل، رد عدد من مواطني المدينة المنورة في تغريدات على حساب الوزارة، ونشروا عدداً من الصور التي تظهر حدوث تسريبات وكسور في شبكة المياه، مشيرين إلى أن تأخر فرق الصيانة في إصلاح تلك التسريبات يؤدي لهدر كميات كبيرة من المياه، فيما طالبت مديرية المياه بالمدينة المنورة المبلغين بتسجيل بلاغاتهم، حتى يتم إجراء اللازم بشأنها.
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