تمكنت القوات السعودية بالحد الجنوبي من قتل أكثر من 30 عنصراً من المليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، في عمليتين عسكريتين نفذتهما ليلة أمس قبالة محافظة الطوال الحدودية، وجبل أبو مخروق بمنطقة نجران.
وجاءت الضربتان بعد رصد الأجهزة المعلوماتية والاستطلاعية تحركات لهذه الميليشيات باتجاه حدود المملكة، ووفقاً لموقع “العربية نت” فإن قوات المدفعية بمساندة مروحيات الأباتشي دمرت خنادق تحصنت فيها المليشيات بالطوال، واستهدفت عدداً من المركبات العسكرية كانت تتجه صوب حدود المملكة.
من جهة أخرى، قتلت القوات نحو 40 حوثياً بظهران الجنوب، حاولوا تنفيذ هجوم على نقاط للمراقبة تابعة للقوات السعودية، كما تم أسر 8 في عمليات عسكرية لاستهداف كهوف للحوثيين في مركز الربوعة.
وأوضحت مصادر أن 4 من القيادات في الحرس الجمهوري والحراسات الخاصة التابعة للمخلوع قتلوا في غارة جوية يوم أمس الأول، مبينة وفقاً لصحيفة “الوطن” أنه تم تدمير عدد من الأهداف الثابتة والمتحركة التابعة لقوات المخلوع صالح تم خلالها قتل عدد منهم من بينهم 3 ضباط، كما تم تدمير منصة لإطلاق الصواريخ.
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