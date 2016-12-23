تفقد ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، مساء أمس الخميس، سفينة جدة للتدريب التي وصلت مؤخراً إلى مياه المملكة بعد أن دشنها قبل عدة أشهر في حوض البناء بألمانيا.
وشاهد ولي العهد خلال تفقده السفينة، برج القيادة، والفصول الدراسية والوسائل التعليمية المستخدمة بها، واستمع لشرح مفصل عما تحتويه السفينة من إمكانات ووسائل تدريبية حديثة وفرت لتغطية الاحتياجات التدريبية للقوى البشرية اللازمة لأسطول حرس الحدود البحري.
وقال ولي العهد إن دور المعدات والآليات يأتي بعد إكمال تدريب العنصر البشري، الذي يعتبر من الأولويات التي تركز عليها الوزارة.
وأشاد الأمير محمد بن نايف بالشباب والفنيين العاملين في السفينة مؤكداً قدرة الشباب السعودي على العمل في جميع الميادين نظير ما يمتلكونه من مهارات وإمكانات تؤهلهم لذلك.
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