ينتظر أن يصوت مجلس الشورى في جلسته العادية المقررة الإثنين القادم على عددٍ من الموضوعات المدرجة على طاولته، من بينها الحد من ارتفاع أسعار تأمين السيارات.
وكانت لجنة الاقتصاد والطاقة أوصت بمطالبة مجلس المنافسة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لوضع حد للارتفاعات المتزامنة في أسعار التأمين على المركبات واتخاذ ما يلزم لمنع الممارسات الاحتكارية في قطاع تأمين السيارات.
ووفقا لما نقلت “وكالة الأنباء السعودية” سيتم التصويت بعد استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لمجلس حماية المنافسة للعامين الماليين الماضيين.
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