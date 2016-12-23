وجه عضو شرف النادي الأهلي، عبدالله الصبان، كلمات المدح إلى نجم الفريق الأهلاوي عمر السومة، وذلك بعد نجاح الأخير في تسجيل هدفين في مباراة الأهلي والاتفاق التي انتهت لصالح الراقي 4 ـ 1 ضمن الدولة 14 من دوري جميل.
ووضع الصبان عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” صورة لعمر السومة، وعلق عليها بقوله: “مهما يقولوا عنك تبقى الرقم الصعب في الدوري السعودي وفي قلوب الاهلاوين لاعب جعل للكوره قيمه في دورينا”.
هذا ويحتل السومة صدارة هدافين الدوري السعودي برصيد 16 هدف، وكان قد تُوج بلقب هداف الدوري السعودي خلال الموسمين الماضيين. وفق “النادي”.
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