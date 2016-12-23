بشر المهندس حاتم باعشن رئيس نادي الاتحاد جماهير ناديه بأن النقاط الثلاثة محفوظة.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر خصم ثلاث نقاط من رصيد الاتحاد في دوري جميل للمحترفين بسبب دعوى حركها لاعب سابق بالفريق.
وكتب باعشن عبر تويتر :” جمهورنا الحبيب الثلاث نقاط بمشيئة الله محفوظه، الجوهرة فى انتظاركم لمساندة نموركم للحفاظ على الصدارة.”
ويستعد الاتحاد لمواجهة الرائد يوم الجمعة في الجولة 14 من عمر الدوري.
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