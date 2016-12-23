أثنى الإعلامي الرياضي بشبكة أم بي سي برو سبورتس ، مسفر عبدالله الخثعمي ، على نجم فريق الأهلي حامل اللقب ، عبدالفتاح عسيري ،بعد تألقه المثير للإعجاب مع الملكي بالمباريات الأخيرة وصناعته الفارق بدوري جميل للمحترفين.
وتفوق عبدالفتاح عسيري بشكل مميز للغاية مع قلعة الكؤوس من جميع النواحي سواء بالتسجيل أو بصناعة الأهداف لزملائه وأخرها ضد ضيفه الاتفاق على ملعب الجوهرة المشعة مساء الخميس بالجولة الرابعة عشر من الدوري ،ليصبح نجما رائعا في سماء الكرة السعودية من جديد كما كان رفقة العميد بالسنوات الماضية.
قال مسفر عبدالله الخثعمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ) عقب الفوز المميز للأهلي ضد فارس الدهناء : ” إذا كان العابد متوهج مع الهلال والمولد متألّق مع الاتحاد فـ “عبد الفتاح عسيري ” كالبدر ساطعاً في سماء الأهلي … براڤو “. حسب “النادي”.
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