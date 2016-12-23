كشف رئيس رابطة دوري المحترفين ياسر المسحل أنهم لم يستلموا حتى الآن خطاباص رسمياً من الاتحاد السعودي لكرة القدم حول خصم نقاط نادي الاتحاد.
وذكرت رئيس رابطة دوري المحترفين في مداخلة هاتفية لإذاعة ” يو أف أم ” : “ننتظر خطاب رسمي من الاتحاد السعودي لكرة القدم حول خصم نقاط نادي الاتحاد”.
و أضاف ياسر المسحل: “رئيس نادي الاتحاد حاتم باعشن أوضح أن هناك لبس في قضية مانسو وسيتم توضيحه للفيفا من أجل تعليق القرار”.
كما قال : “ترتيب الدوري مازال كما هو ولم يتم خصم النقاط، ولا نتمنى أن يقع أي نادي سعودي في مثل هذه المشكلة”.
و إختتم ياسر المسحل : “الاتحاد الدولي لم يمنح نادي الاتحاد مهلة، ولكن قرار “فيفا” لم يحدد وقت معين، وننتظر ماتسفر عنه جهود إدارة النادي”. وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج