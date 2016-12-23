أشاد المحامي والمستشار القانوني محمد الديني، بالنادي الأهلي حامل الثلاثية المحلية بعد ضربه ضيفه الاتفاق بأربعة أهداف مقابل هدف بالجولة الرابعة عشر من دوري جميل للمحترفين.
الفريق الأهلاوي كان في الموعد وسحق ضيفه فارس الدهناء برباعية تهديفية سجلت بواسطة محمد أمان وعلي عواجي هدف لكل منهما وعمر السومة الهداف البارع والقناص ” هدفين ” ،ليواصل الأهلي انتصاراته القوية ويرفع رصيده النقطي إلى 31 نقطة ليصبح في المركز الثاني مؤقتا بفارق الأهداف عن الاتحاد الذي سيلعب غدا بنفس الجولة.
كتب القانوني ” محمد الديني ” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ) تعليقا على الفوز الأهلاوي ضد الاتفاق : ” الف مبروك للملوك النتيجة الكبيرة والثلاث نقاط والاصرار على السير في طريق الصدارة وعدم التفريط في اي مباراة “. وفق “النادي”.
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