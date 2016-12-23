قدم رئيس النادي الأهلي السابق، مساعد الزويهري، تهنئته إلى الجماهير الأهلاوية بعد الفوز على الاتفاق بنتيجة 4 ـ 1 ضمن الجولة 14 من دوري جميل، مؤكدا أن الراقي ظهر بمستوى جيد أمام فارس الدهناء.
وقال الزويهري في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “مبروك للجماهير الوفية المستوى والنتيجة، مبروك لنجوم الكيان الغالي على العطاء الجميل والحضور الأجمل”.
هذا ورفع الأهلي بعد هذا الفوز رصيده إلى 31 نقطة بفارق 3 نقاط عن نادي الهلال صاحب الصدارة، بانتظار مباراة الاتحاد والرائد غدا الجمعة في باقي مباريات الجولة 14. وفق “النادي”.
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