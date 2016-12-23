لليوم الخامس على التوالي، يمتنع طلاب الثانوية في قرية القائمة عن الدوام، وتعود أسباب الامتناع إلى المضاربة التي وقعت بين طلاب قبيلتين من القائمة ووادي الحيا يوم الخميس الماضي، حيث نتج عنها إصابات متفرقة مما استدعى تدخل رجال الأمن.
حسبما نقل موقع «صدى»، أبدى طلاب ثانوية الفيحاء، التي تقع بمركز وادي الحيا الذي يبعد عن مقر سكنهم بما يقارب 18 كيلو، رفضهم والذي يقدر عددهم بحوالي 70 طالبا وامتنعوا عن الدوام في وادي الحيا وتجمعوا عند مدرسة ابتدائية النابغة الجعدي ومتوسطة بن قدامة التي تخرجوا منها بحجة فتح لهم ثانوية في قريتهم لكونهم يأتون إلى المدرسة لهدف التعليم فقط وليس لتعلم فنون القتال على حد قولهم.
وطالب الأهالي فتح ثانوية بالقائمة، ولكن لم تجدي ولم تثمر إلى هذه اللحظة، مما أدى إلى امتناع أبنائهم عن الدراسة والذي يبلغ تعدادهم 300 طالب لكون تعليم طلاب القرية يقتصر على هاتين المرحلتين والقلة الذين يواصلون دراستهم بسبب ظروف الأهالي المادية وصعوبة تضاريس المنطقة، وعددهم 70 طالبا والبقية الباقية بما يزيد على 50 طالبا في الثانويات الأخرى.
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