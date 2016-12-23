ناشد والد المواطن علي الجنيبي البقمي المحكوم عليه بالقتل قصاصاً، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتأجيل الحكم المقرر تنفيذه الأحد المقبل، لمدة شهر؛ حتى يتسنى للجان الصلح والمشايخ والأعيان إقناع أهل الدم بالتنازل.
وأوضح والد السجين، وفقاً لصحيفة “سبق”، أن ابنه دخل في مضاربة مع زميله في المدرسة، ونتج عن ذلك مقتل زميله، فأودع في سجن الطائف، وحكم عليه بالقصاص.
وأشار إلى أنه تفاجأ بتحديد موعد القصاص الأسبوع الماضي، في الوقت الذي كان ينسق فيه مع المشايخ والأعيان؛ لإقناع أهل الدم بالتنازل، مؤكداً أن الوقت ضيق جداً ولن يسعف جهود الصلح أن تؤدي نتيجتها.
وأعرب البقمي عن أمله في أن يتفهم أهل القتيل، بأن الجريمة لم يكن لها امتداد قبلي أو أخلاقي، وإنما حدثت بسبب طيش وجهل ابنهم الذي لم يتعد عمره السابعة عشرة.
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