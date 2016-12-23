أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن المجازر التي ارتكبت في مدينة حلب هي جريمة حرب ضد المدنيين من قبل النظام السوري، مطالباً المجتمع الدولي بمحاكمة المسؤولين عن تلك الجرائم.
وأوضح الجبير خلال كلمته بالاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي أمس (الخميس) بمدينة جدة، أن الشعب السوري يواجه حرب إبادة جماعية من قبل نظام بشار الأسد، مشيراً إلى أن المملكة أجرت اتصالات موسعة بأطراف دولية وإقليمية فاعلة للتدخل الفوري والعاجل لوقف الجرائم التي ترتكب هناك.
وفي سياق متصل، حذر أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين من تفريغ المدن السورية من سكانها الأصليين وإعادة تشكيلها بواقع ديمغرافي جديد، مشدداً على ضرورة محاكمة النظام السوري من قبل محكمة الجنايات الدولية.
ودعا العثيمين إلى إقرار هدنة فورية ودائمة لوقف مجازر النظام السوري، مع البحث عن إيجاد حل سياسي للأزمة السورية لوقف معاناة الشعب هناك. وفق “أخبار 24”.
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