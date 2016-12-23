رد وزير المالية محمد الجدعان، على سؤال إحدى الصحفيات التي سألته عن التكلفة المخصصة للحرب باليمن في ميزانية 2017، بالتأكيد على عدم وجود حدود للإنفاق في الدفاع عن حدود البلاد وإغاثة اليمنيين.
وقال الجدعان في معرض رده على سؤال الصحفية خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان ميزانية المملكة في 2017 إنه لا حدود لإنفاق المملكة من أجل الدفاع عن حدودها وأراضيها ومساندة الأشقاء في اليمن، مشدداً على أن المملكة ستدفع بكل قدراتها للدفاع عن ذلك.
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