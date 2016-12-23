قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي إن برنامج “حساب المواطن” هو انتصار للطبقة المتوسطة، مؤكداً أن وزارته ستدعم القطاع الخاص ليكون شريكاً ومؤثراً لاقتصاد أقوى.
وأضاف القصبي، وفقاً لموقع “الإخبارية نت” أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة محرك أساسي للاقتصاد، وأن الوزارة تعمل على خلق فرص تحفز نموها و تسهيل إجراءات تأسيسها.
ولفت وزير التجارة إلى أن الدولة حددت 16 جهة في أولويات التخصيص كما ركزت على تطوير الأنظمة واللوائح لتكون جاذبة ومنافسة عالمياً.
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