شهدت منطقة تبوك عقد قران مواطن سبعيني على فتاة يبلغ عمرها 16 عاماً، لتعود قضية زواج القاصرات إلى واجهة الجدل الاجتماعي من جديد.
وأكد مصدر في جمعية حقوق الإنسان، وفقاً لما أوردت صحيفة “عكاظ”، أن الجمعية رصدت القضية وبدأت في متابعتها، لافتاً إلى وجود اتصالات مع إمارة منطقة تبوك في هذا الشأن.
بدورها، ذكرت الفتاة أنها تزوجت من الرجل السبعيني بموافقتها ورضاها، لافتة إلى أنه يتمتع بصحة جيدة، فيما بيّنت والدة الفتاة أن رأي ابنتها يأتي وفقاً لرأيها ورأي أبيها، معبرة عن سعادتها بهذا الزواج.
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج