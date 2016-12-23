حذرت هيئة النقل العام المقيمين الذين يخالفون الأنظمة من خلال استخدام مركباتهم الخاصة لنقل الركاب، باتخاذ إجراءات ضدهم تصل إلى إيقاف الخدمات والخروج النهائي، لافتة إلى أن العقوبات لن تقتصر على الغرامة المالية فحسب.
وأوضحت الهيئة أنها نفذت خلال اليومين الماضيين حملات التفتيش تركزت في محيط المراكز والأسواق التجارية في مدينة الرياض، وقامت بتحرير مخالفات بـ5 آلاف ريال على السائقين الأجانب المخالفين، ومخالفات على المنشآت؛ لعدم التزامها بالأنظمة.
وأكدت الهيئة أن شركات توجيه الركاب التي تعمل عبر تطبيقات الهواتف، لم تلتزم بتوجيه طلبات عملائها لسائقي السيارات الخاصة السعوديين فقط، منوهة إلى أن استمرار الشركات في ذلك، سيضطر الهيئة إلى إلغاء تراخيصها وحجب تطبيقاتها. وفق”أخبار 24″.
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