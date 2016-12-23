توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية على مناطق تبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.
كما توقع تقرير الهيئة لحالة الطقس اليوم الجمعة أن تستمر فرصة تكون السحب الرعدية على مرتفعات عسير، جازان، الباحة ومكة مكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.
فيما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على الأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
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