قال عضو الهيئة العامة للترفيه الممثل للجهات الحكومية فهد الجبير، إن أبرز التحديات التي ستواجه الهيئة في مرحلتها الأولية تكمن في اختيار البرامج ونوعيتها، وكيفية جذب العائلة السعودية، التي تستهلك مبالغ عالية لبرامج الترفيه خارج البلاد.
وأوضح أنه من الأولى تقديم برامج وفق التطلعات لتكون السياحة والترفيه داخل المملكة، مشيراً بحسب “عكاظ” إلى إمكانية استفادة الهيئة من المنتجات الترفيهية الجيدة في دول الخليج، بشرط أن تتناسب مع ثقافة المملكة وتقاليدها.
وأضاف أن الترفيه يعد تحديا بحد ذاته، كونه يوجب العمل على برامج تسعد المواطن، وتحقق آماله وتطلعاته وتكون منسجمة مع عادات وتقاليد المجتمع السعودي.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مركز المعلومات والأبحاث السياحية “ماس” أن حجم الإنفاق على السياحة الخارجية خلال الـ 9 أشهر الأولى 2016 بلغ 79 مليار ريال، فيما بلغ الإنفاق على السياحة المحلية 58 مليار ريال.
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