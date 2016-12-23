التقى 110 ضباط من خريجي كلية الملك فهد الأمنية، مؤخراً في مكة المكرمة بعد فراق دام لأكثر من 36 عاماً، حيث أسهمت “مجموعة واتس آب” في جمع شملهم، الذي تفرق بعد تخرجهم عام 1402هـ.
وجاء ضباط (الدورة الـ38) من مختلف المناطق والمحافظات للقاء وتفقد أحوال بعضهم بعضا، واسترجاع ذكريات فترة زمالتهم بالكلية، ووفقاً لصحيفة “عكاظ” فقد اشتمل برنامج اللقاء على عديد من الفقرات من بينها زيارة عدد من المعالم التاريخية بمكة، ورحلة بحرية بجدة.
وقد تم في نهاية اللقاء التقاط الصور التذكارية، وتبادل الهدايا، وتكريم عدد من المشاركين في تنظيم اللقاء.
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