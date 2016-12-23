أظهرت لقطات تلفزيونية لحظة توقيع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الميزانية العامة للمملكة خلال العام المالي 2017م.
ودعا خادم الحرمين الشريفين ـ خلال توقيعه على الميزانية ـ الله عزّ وجلّ أن يوفقه لخدمة الدين والوطن والمواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء عقد، اليوم (الخميس)، جلسة استثنائية لإعلان الميزانية العامة للدولة، كما وجه خادم الحرمين الشريفين كلمة للمواطنين بهذه المناسبة، أكد فيها على متانة الاقتصاد الوطني.
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