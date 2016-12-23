كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، أن الوزارة ستقوم برفع أسعار الطاقة، بالتزامن مع الكهرباء، تدريجياً إلى عام 2020، حتى ترتبط وتواكب الأسعار العالمية، فيما أكد في الشأن نفسه أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل أنه سيتم دعم المواطنين بدفعات نقدية قبل اتخاذ قرار الرفع، تحت برنامج “حساب المواطن”.
وقال الفالح خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم (الخميس) برفقة عدد من الوزراء للوقوف على بعض بنود الميزانية العامة للمملكة، إن أسعار البنزين في المملكة متدنية مقارنة بدول العالم الأخرى، مشيراً إلى أن استهلاك الفرد في المملكة من الطاقة يعادل 3 أضعاف استهلاك غيره. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن الدولة ستقدم الدعم إلى المواطن بشكل نقدي يستفيد منه، لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، مشيراً إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل الرفع لاحقاً، وأنه سيشمل الكهرباء التي ترتبط تلقائيا بأسعار الطاقة والنفط بشكل عام.
فيما أوضح وكيل وزارة العمل، أحمد الحميدان، أن استلام المواطن للدعم سيسبق قرار رفع أسعار الطاقة، حيث لن يتم رفعها إلا حينما يتم الانتهاء من برنامج “حساب المواطن”.
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