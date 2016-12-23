نشر الشاعر السعودي الشاب حيدر العبدالله صور تكريمه من أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، متعجباً من إعادة تغريد الإعلامي وليد الفراج لصور تكريمه وإشادته به بقوله: “سبحان مقلب القلوب”.
وقال حيدر العبدالله عبر حسابه “بتويتر” في تغريدة أمس (الأربعاء) :”سعدت صباحا بلقاء سمو الأمير الوالد سعود بن نايف، أمير النبل والفخامة، وإهداءه نسخة خاصة من ديوان ترجل يا حصان ومخطوطة عربية للجميل”.
وتعجب العبدالله في تغريدة أخرى من إعادة نشر الإعلامي وليد الفراج صورة تكريمه على حسابه بـ”تويتر” وإشادته بتكريم أمير الشرقية له بقوله: “سبحان مقلّب القلوب!”.
تجدر الإشارة إلى أن مقطع فيديو انتشر عن الفراج وهو يسخر في برنامجه “أكشن يا دوري” من طريقة إلقاء الشاعر حيدر العبدالله، بحسب ما أكد متناقلوا الفيديو، بعد إلقاء قصيدته الشهيرة “مخطوطة القرى والظلال” أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في حفل تدشين مشروعات “أرامكو”. وفق “أخبار 24”.
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