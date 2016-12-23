أحبط جمرك البطحاء اليوم (الخميس) تهريب كميات كبيرة من الخمور بلغت أكثر من 17 ألف زجاجة محملة على شاحنة.
وأوضح مدير عام جمرك البطحاء عبدالرحمن المحنّا، أن شاحنة خاصة بنقل البضائع قَدِمت للجمرك، فقام المراقب بتحويلها إلى ورشة الأمن الجمركي بعد الاشتباه بها.
وأضاف أنه أثناء تفتيش الشاحنة عُثر على 17.154 زجاجة خمر كانت مُخبأة ضمن إرسالية “منظفات سائلة”، حيث تم وضعها داخل كراتين ووضع عِلب المنظفات عليها لغرض التمويه.
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج