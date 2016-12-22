أكد وزير المالية محمد الجدعان اليوم (الخميس)، أن الحكومة ستسدد جميع المستحقات المتأخرة للقطاع الخاص خلال شهرين من الآن.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم برفقة عدد من الوزراء للوقوف على بعض نقاط الميزانية، التي تم اعتمادها اليوم في جلسة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي شدد فيه على أن الحكومة ستلتزم بسداد أي مستحقات للقطاع الخاص خلال 60 يوماً.
يشار إلى أن وزير المالية محمد الجدعان استعرض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة، والتي قدرت الإيرادات في الميزانية العامة للعام الجديد بمبلغ 692 مليار ريال، والمصروفات بمبلغ 890 مليار ريال، بعجز قدره 198 مليار ريال.
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج