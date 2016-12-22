اقترح رئيس مجلس إدارة جمعية الثقافة والفنون سلطان البازعي على هيئة الترفيه إصدار تراخيص لإقامة الحفلات الغنائية على المسارح السعودية، وفقاً لمقاييس ومعايير تضعها الهيئة.
واستنكر البازعي، وفقاً لـ”عكاظ”، القول بأن هناك أعمالا ثقيلة على الجمهور، مبيناً أن الجمهور متعطش للجرعات الثقافية والفنية، مشيراً إلى أن الأعمال التي قدمتها هيئة الترفيه وجمعية الثقافة والفنون وغيرهما من الجهات كشفت أن الجمهور ينتظر تقديم محتوى جيد.
وتابع رئيس جمعية الثقافة والفنون، بأن هيئة الترفيه مطالبة بتشجيع الأعمال السعودية الراقية، كما أن الجمهور الذي حضر عروض الجمعية التي اشتملت على موسيقى عالمية ومحلية وعدد من المتحدثين فاق قدرة استيعاب المنظمين، مشدداً على أن “السينما والمسرح والموسيقى” تحمل بجانب الترفيه جرعات ثقافية.
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