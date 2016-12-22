ألقت شرطة الرياض اليوم (الخميس) القبض على حدث سعودي الجنسية، لقيامه بطعن معلمة، داخل حافلة مخصصة لنقل طالبات بحي النسيم الغربي شرق العاصمة.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، أن المتهم قام بالدخول لحافلة مخصصة لنقل الطالبات بحي النسيم الغربي شرق العاصمة الرياض، وعندما حاولت المعلمة المناوبة إخراجه، قام بطعنها في يدها وفر إلى جهة غير معلومة.
وأضاف أنه فور تلقي البلاغ جرى نقل المعلمة المصابة لتلقي العلاج اللازم، وعلى الفور صدرت التوجيهات بسرعة تحديد هويته وضبط المتهم، وتمكنت فرق دوريات الأمن من تحديد هويته وضبطه خلال ساعات وتسليمه لمركز الشرطة المختص. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن المتهم بمناقشته أقر بما نسب إليه، بداعي “الاستهتار”، حيث جرى إيداعه دار الملاحظة الاجتماعية وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.
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