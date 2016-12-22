كشف أنيس بن ميم، وكيل محترف نادي الاتحاد أحمد العكايشي، أن موكله سيتواجد في مباراة الاتحاد أمام النادي الأهلي ضمن الدور قبل النهائي من بطولة كأس ولي العهد، وكذلك في اللقاء الودي أمام أتلتيكو مدريد يوم 30 ديسمبر المقبل بمناسبة الاحتفال بمرور 90 عامًا على تأسيس الاتحاد.
وقال بن ميم في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “للتوضيح : احمد العكايشي سيكون حاضرا ان شاء الله في مباراة الديربي ضد الأهلي وفي مباراة أتلتيكو”.
وكانت بعض التقارير الصحفية قد ذكرت أن العكايشي سيغيب عن مباراتي الأهلي وأتلتيكو مدريد بسبب المشاركة مع المنتخب التونسي في بطولة كأس الأمم الأفريقية. وفق “النادي”.
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