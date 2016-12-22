قال كريستيان جروس المدير الفني لفريق الأهلي أنه سعيد بالفوز الذي حققه الأهلي على الاتفاق ضمن الجولة 14 من دوري جميل للمحترفين.
وأضاف جروس من خلال تصريحات عقب المباراة :” سعيد بالفوز، كانت لدينا ردة فعل مميزة في المباراة خاصة بعد تعادل الاتفاق”.
وأضاف:” سعيد بتسجيل عمر السومة هدفن وكذلك تألق علي عواجي في المباراة نتمنى المزيد منهم في المستقبل”.
وأكمل:” راضي عن الأداء في لقاء اليوم وعلينا تقديم الأفضل في المباريات المقبلة”.
واختتم:” لدينا مباراة ديربي الاسبوع المقبل أمام الاتحاد ضمن نصف نهائي كأس سمو ولي العهد وعلينا الاستعداد جيدا لهذه المواجهة”.
ومن جانبه قال خوان جاريدو مدرب الاتفاق أنه حزين للخسارة، مشددا أنه يجب أن ينتقد الفريق نفسه في ظل تكرار الأخطاء.
وأضاف:” جميع الأهداف أخطاء من اللاعبين، علينا تحسين الأداء في الفترة المقبلة ومعالجة الأخطاء، لعبنا بتوازن الأهلي تقدم وتعادلنا ثم بعد ذلك الأخطاء قالت كلمتها”. وفق “أخبار 24”.
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